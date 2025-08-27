À l’approche de la rentrée scolaire, les voix des Marocains réclamant la suppression de l’heure supplémentaire se sont fait entendre, invoquant ses effets néfastes sur la santé psychologique des enfants.

Des internautes marocains ont demandé au gouvernement de revenir à « l’heure légale », estimant que les élèves sont les plus touchés, notamment durant l’hiver.

Sur Facebook, de nombreux citoyens ont exprimé leur espoir que le gouvernement annule l’heure supplémentaire et rétablisse l’ancien horaire.

Plusieurs organisations politiques et associations de défense des droits humains avaient déjà demandé au chef du gouvernement de supprimer l’heure supplémentaire, en raison de ses graves effets sur la santé des citoyens, en particulier celle des enfants.

À titre d’information, le réseau marocain pour l’alliance civile s’était déjà interrogé sur l’utilité de maintenir l’heure supplémentaire alors que plusieurs pays européens considérés comme des partenaires stratégiques du Maroc sur le plan économique et commercial revoient ce dispositif en raison de ses impacts négatifs, limitant son application à la période estivale plutôt que de l’imposer toute l’année.