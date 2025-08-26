Douane : plus de 2 millions de déclarations en 2024, un record historique

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre total des déclarations douanières a dépassé pour la première fois la barre des 2 millions de déclarations uniques de marchandises (DUM) en 2024, affichant une progression de 7,1% comparativement à 2023, selon l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII).

Cette performance tient compte de la hausse des déclarations enregistrées à l’import de 7,3% et à l’export de 7,2%, indique l’ADII dans son rapport d’activité au titre de l’exercice 2024.

Parmi ces déclarations, 32% concernent les importations simples, 22% les exportations en simple sortie et 20% les exportations en suite de RED (régime économique en douane).

Le nombre de déclarations souscrites par la Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima représente 51% du total, suivie par la Direction Régionale de Casablanca-Settat, qui enregistre 37% des déclarations, fait savoir l’ADII.

Les Magasins et Aires de Dédouanement (MEAD) ont contribué à hauteur de 21% du total des DUM, avec une hausse des flux de 7,9% en 2024.

En effet, cette organisation logistique a pour objectif de décongestionner les enceintes douanières (ports et aéroports) et d’assurer ainsi une plus grande fluidité dans la circulation des marchandises afin de minimiser les coûts logistiques des entreprises et réduire le délai de dédouanement.

Le bureau de Casablanca-MEAD vient en tête avec une contribution de 45%, suivi de Nouaceur-Fret et de Tanger-ville avec des parts respectives de 32% et 20%.