Calendrier scolaire 2025-2026 : les dates des vacances dévoilées

A la Une

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports a récemment publié une note du ministre de l’Éducation nationale portant sur l’organisation de l’année scolaire 2025-2026.

L’annexe n°1 de ce document contient la liste des vacances scolaires pour l’enseignement primaire, le collège, le lycée et les sections préparant au diplôme de technicien supérieur pour l’année scolaire 2025-2026.

Selon cette liste, les vacances intermédiaires pour l’année scolaire prochaine seront réparties comme suit :

Première pause : du dimanche 19 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025.

Deuxième pause : du dimanche 7 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025.

La vacances de mi-année s’étendra du dimanche 25 janvier 2026 au samedi 1er février 2026.

La troisième pause intermédiaire sera du dimanche 15 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026.

La quatrième pause intermédiaire se déroulera du dimanche 3 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026.

Le calendrier prévoit également d’autres jours de congé correspondant aux fêtes nationales et religieuses.