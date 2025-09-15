Maroc
A la Une

Ramy Ayach en vacances au Maroc (PHOTOS)

Rédaction N15 septembre 2025 - 23:00

Le chanteur libanais Ramy Ayach profite actuellement de ses vacances au Maroc et n’a pas manqué de partager avec ses abonnés sur Instagram quelques instants privilégiés de son séjour.

Dans une série de photos et de vidéos, l’artiste apparaît savourant des moments de détente, notamment en servant le thé marocain.

Ces images ont rapidement séduit ses fans, au Maroc comme à l’étranger, qui ont salué son attachement à la culture marocaine et son plaisir à en vivre les détails les plus simples et authentiques.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction N15 septembre 2025 - 23:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page