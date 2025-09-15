Ramy Ayach en vacances au Maroc (PHOTOS)

A la Une

Le chanteur libanais Ramy Ayach profite actuellement de ses vacances au Maroc et n’a pas manqué de partager avec ses abonnés sur Instagram quelques instants privilégiés de son séjour.

Dans une série de photos et de vidéos, l’artiste apparaît savourant des moments de détente, notamment en servant le thé marocain.

Ces images ont rapidement séduit ses fans, au Maroc comme à l’étranger, qui ont salué son attachement à la culture marocaine et son plaisir à en vivre les détails les plus simples et authentiques.

N.M.