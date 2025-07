Le joueur de l’Atlético Rodrigo de Paul en vacances à M’diq (PHOTOS)

Le joueur de l’Atlético Madrid, l’Argentin Rodrigo De Paul, a choisi M’diq comme destination pour passer ses vacances d’été.

Sur son compte Instagram, De Paul a posté une série de photos, profitant de la plage et de l’hôtel où il séjourne. Il s’est contenté de les accompagner de quelques émojis représentant la mer, le soleil et des moments de bonheur.

Le Maroc s’impose ainsi de plus en plus comme une destination touristique prisée par de nombreuses célébrités issues du monde de l’art, de la politique, du sport et d’autres domaines. Le pays attire également de grandes marques internationales et des chaînes de télévision du monde entier pour le tournage de leurs publicités, émissions ou films.

