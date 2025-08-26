Météo Maroc : temps assez chaud ce mardi 26 août 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 26 août 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est.

– Quelques nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas et les hauts plateaux Orientaux.

– Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes sahariennes entre Tiznit et Boujdour et la Méditerranée.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 23/28°C sur le Sud-Est et de 17/23°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures, et en légère baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte tôt le matin, sur les côtes Atlantiques.