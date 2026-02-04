Evacuation des centres d’hébergement à Ksar El Kébir: les autorités s’expliquent

Par LeSiteinfo avec MAP

L’évacuation des centres d’hébergement dans la ville de Ksar El Kébir s’inscrit dans le cadre des mesures organisationnelles et de précaution, ont indiqué les autorités locales de la province de Larache.

En vue d’éclairer l’opinion publique au sujet des informations relayées à cet égard, la même source précise que cette évacuation est menée de manière progressive et organisée, selon une approche préventive fondée sur l’évaluation continue de l’évolution de la situation hydrologique et l’anticipation des risques potentiels.

Ces mesures visent à garantir la sécurité des citoyens et à mettre en œuvre les dispositifs proactifs nécessaires, ajoute-t-on.

S.L.