Ksar El Kébir : les autorités lancent un dernier appel à l’évacuation

La commune de Ksar El Kébir a annoncé, ce mercredi, que toutes les routes de la ville seront coupées dans les prochaines heures, appelant les citoyens à quitter immédiatement la ville.

Dans un communiqué, la commune a précisé que les habitants doivent se rendre au café “Douaa”, situé sur la route de Tétouan, afin d’être transférés vers des villes voisines, conformément aux instructions des autorités.

La commune a insisté, dans son appel, sur le fait que l’ensemble des axes routiers sera coupé, exhortant les citoyens à se diriger sans délai vers le point d’évacuation, dans le but de préserver leur sécurité.

À noter que les autorités ont entamé, depuis la semaine dernière, des opérations d’évacuation de la ville, procédant au transfert des habitants vers des centres d’hébergement et des villes avoisinantes, par mesure de précaution.

H.M.