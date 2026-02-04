Intempéries : Achraf Hakimi affiche son soutien aux habitants de Ksar El Kébir (PHOTO)

Achraf Hakimi a exprimé son soutien aux habitants de Ksar El Kébir, évacués de la ville en raison des perturbations météorologiques qui touchent actuellement la province. Les fortes pluies risquent en effet d’entraîner une montée du niveau des eaux de l’oued Loukkos et l’inondations de plusieurs quartiers de la ville.

Sur son compte Instagram, l’international marocain a ainsi tenu à afficher sa solidarité avec les habitants de Ksar El Kébir. «Beaucoup de courage à toutes les personnes touchées par les inondations qui frappent Ksar El Kébir et les régions voisines. Nos pensées les accompagnent en ces moments particulièrement difficiles», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Rappelons par ailleurs que l’évacuation des centres d’hébergement dans la ville de Ksar El Kébir s’inscrit dans le cadre des mesures organisationnelles et de précaution, ont indiqué les autorités locales de la province de Larache.

En vue d’éclairer l’opinion publique au sujet des informations relayées à cet égard, la même source précise que cette évacuation est menée de manière progressive et organisée, selon une approche préventive fondée sur l’évaluation continue de l’évolution de la situation hydrologique et l’anticipation des risques potentiels.

Ces mesures visent à garantir la sécurité des citoyens et à mettre en œuvre les dispositifs proactifs nécessaires, ajoute-t-on.

H.M.