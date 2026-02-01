CAN féminine: l’Afrique du Sud affirme pouvoir « remplacer le Maroc après son désistement »

Coup de tonnerre. À moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026, l’Afrique du Sud affirme être prête à accueillir la phase finale de la compétition, initialement attribuée au Maroc.

La déclaration a été faite par la ministre déléguée sud-africaine du Sport, des Arts et de la Culture, Peace Mabe, qui s’est exprimée publiquement lors de la cérémonie de remise des prix de la Super League Hollywoodbets, puis au micro d’une chaîne publique. Selon elle, le Maroc aurait fait savoir son incapacité à organiser le tournoi, ouvrant la voie à une prise de relais sud-africaine.

« Nous avons saisi une opportunité qui se présentait. Nous disposons des infrastructures nécessaires et du soutien requis. Lorsque le Maroc a indiqué qu’il ne serait pas en mesure d’accueillir la compétition, nous avons répondu que l’Afrique du Sud était prête », a assuré la responsable gouvernementale.

La CAN féminine 2026 devrait rassembler seize sélections africaines. Les dates initialement évoquées, du 17 mars au 3 avril, pourraient être ajustées. La ministre a en effet mentionné un délai d’environ soixante jours avant le coup d’envoi, ce qui laisserait envisager un léger report du tournoi par rapport au calendrier initial.

Cette sortie médiatique intervient alors qu’aucune communication officielle n’a, jusqu’à présent, été faite ni par la Confédération africaine de football (CAF), ni par les autorités marocaines concernant un éventuel changement de pays hôte. Le Maroc aurait-il décidé de ne pas organiser la CAN féminine en réponse aux récentes sanctions de la CAF, suite à la finale de la CAN masculine ? Réponse dans les prochaines heures.

S.L.