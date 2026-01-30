Après la CAN, le Maroc se tourne vers l’Europe pour ses prochains amicaux

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a pris une décision concernant les prochains matchs de l’équipe nationale marocaine, dans le cadre des préparatifs pour la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Alors qu’aucun communiqué officiel n’a encore été publié par la Fédération au sujet des rencontres amicales, la presse espagnole et équatorienne évoque l’organisation d’un match amical face à la sélection marocaine à Madrid, au stade de l’Atlético.

Selon nos sources, à la suite de la perte du titre continental, il a été décidé que les deux matchs amicaux des Lions de l’Atlas se disputeraient en Europe, avec une forte probabilité qu’ils aient lieu en Espagne.

Le prochain stage de préparation de la sélection nationale se déroulera en Espagne, du 23 au 31 mars prochain.