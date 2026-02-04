Fortes pluies à Casablanca: plusieurs routes inondées (VIDEO)

De fortes pluies se sont abattues, mardi, sur la ville de Casablanca, transformant plusieurs quartiers en zones inondées et en véritables bassins à ciel ouvert.

Ces précipitations ont bloqué la circulation sur plusieurs axes routiers, ce qui a provoqué de nombreux embouteillages.

Face à cette situation, de nombreuses voix se sont élevées, appelant les autorités compétentes à intervenir en urgence pour fluidifier le trafic routier, renforcer les opérations de pompage et sécuriser les zones les plus exposées, afin d’éviter tout risque pour la population.

Pour rappel, voici les hauteurs de pluie relevées par la Direction Générale de la Météorologie (DGM) en millimètres de mardi (06H) à mercredi (06H):

Chefchaouen: 67

Tanger: 61

Tanger-Port: 54

Ifrane: 45

Larache: 43

Taza: 33

Tétouan: 23

Salé: 20

Kénitra et Sidi Slimane: 16

Rabat: 12

Meknès: 11

Mohammadia et Khouribga: 10

Nouaceur: 09

Benslimane et Fès: 06

Safi: 05

El Jadida et Tit Mellil: 04

Casa-Port, Casablanca, Al Hoceima, Essaouira-Aéro et Midelt: 03

Béni Mellal, Settat et Tiznit: 02

Benguerir, Nador, Taourirt et Taroudant: 01

H.M.