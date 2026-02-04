Intempéries à Tétouan: un numéro d’urgence mis en place

La commission provinciale de veille de la province de Tétouan a mis à la disposition des citoyens résidant dans la ville un numéro de téléphone fixe (05.39.99.69.34) afin de leur permettre de contacter la cellule de suivi et d’interventions sur le terrain en cas d’urgence.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la gestion des perturbations météorologiques prévues pour ce mercredi.

Dans le même contexte, les efforts de terrain se poursuivent de manière intensive dans la province de Tétouan pour évacuer les habitants des zones exposées au risque de montée des eaux des oueds. Ces actions préventives visent à protéger les vies et les biens, et à limiter les pertes potentielles, dans un contexte de fortes précipitations exceptionnelles enregistrées dans la région.

Cette opération fait suite aux recommandations issues de la réunion de la commission provinciale de veille et de suivi, tenue lundi dernier sous la présidence du gouverneur de la province, Abderrazak Mansouri. Parmi les décisions prises figure la poursuite de l’évacuation des familles vivant dans les quartiers et zones menacés, notamment dans les zones basses et à proximité de plusieurs oueds de la province, tels que l’oued Martil et l’oued Laou.