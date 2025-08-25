Visas Schengen refusés sans justification : un parlementaire réclame des explications et des remboursements

Mustapha Ibrahimi, membre du groupe parlementaire du Parti de la Justice et du Développement (PJD), a déclaré que de nombreux pays à travers le monde, en particulier européens et américains, imposent un visa aux citoyens marocains souhaitant voyager pour travailler, étudier ou se soigner.

Il a ajouté que les frais liés au visa Schengen ont coûté, au cours de l’année 2024, un total de 100 milliards de centimes, tandis que le taux de refus des demandes a atteint 20 %.

Dans une question écrite adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Ibrahimi a souligné que le citoyen marocain supporte l’ensemble de ces dépenses sans pour autant obtenir le visa, précisant que certains pays ne prennent même pas la peine de justifier leur refus.

Il a également indiqué que plusieurs sociétés intermédiaires se sont spécialisées dans l’imposition de tarifs exorbitants, sans aucune logique, pour obtenir un rendez-vous auprès des consulats en vue d’une demande de visa.

Le parlementaire a ainsi interrogé le ministre sur le montant total des coûts supportés par le Maroc vis-à-vis de l’ensemble des pays imposant des visas aux citoyens marocains, ainsi que sur les mesures envisagées par le ministère afin de limiter ce gaspillage financier croissant qui pèse chaque année sur les citoyens et sur l’État marocain.

Il a en outre demandé quelles dispositions pourraient être prises pour permettre le remboursement total ou partiel des frais de visa en cas de refus, et quelles démarches diplomatiques sont prévues afin d’exiger des représentations consulaires qu’elles fournissent des justifications lorsqu’elles refusent d’accorder le visa à des citoyens marocains remplissant pourtant toutes les conditions matérielles et légales de voyage, qu’il s’agisse de contrats de travail, d’études, d’investissements, de participation à des conférences internationales ou autres.