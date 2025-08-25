Maroc

Devises vs Dirham : les cours de ce lundi 25 août 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 août 2025 - 10:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 25 août 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2573 – 11,9207

1 DOLLAR U.S.A. 8,7573 – 10,1773

1 DOLLAR CANADIEN 6,3312 – 7,3578

1 LIVRE STERLING 11,831 – 13,749

1 LIVRE GIBRALTAR 11,831 – 13,749

1 FRANC SUISSE 10,921 – 12,691

1 RIYAL SAOUDIEN 2,334 – 2,7124

1 DINAR KOWEITIEN 28,68 – 33,33

1 DIRHAM E.A.U. 2,3843 – 2,7709

1 RIYAL QATARI 2,4027 – 2,7923

1 DINAR BAHREINI 23,229 – 26,995

100 YENS JAPONAIS 5,9492 – 6,914

1 RIYAL OMANI 22,746 – 26,434.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 août 2025 - 10:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page