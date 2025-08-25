Maroc
Devises vs Dirham : les cours de ce lundi 25 août 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 25 août 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2573 – 11,9207
1 DOLLAR U.S.A. 8,7573 – 10,1773
1 DOLLAR CANADIEN 6,3312 – 7,3578
1 LIVRE STERLING 11,831 – 13,749
1 LIVRE GIBRALTAR 11,831 – 13,749
1 FRANC SUISSE 10,921 – 12,691
1 RIYAL SAOUDIEN 2,334 – 2,7124
1 DINAR KOWEITIEN 28,68 – 33,33
1 DIRHAM E.A.U. 2,3843 – 2,7709
1 RIYAL QATARI 2,4027 – 2,7923
1 DINAR BAHREINI 23,229 – 26,995
100 YENS JAPONAIS 5,9492 – 6,914
1 RIYAL OMANI 22,746 – 26,434.