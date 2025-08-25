Maroc

Météo Maroc : temps assez chaud ce lundi 25 août 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 août 2025 - 09:15
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 25 août 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Ondées et orages par endroits sur le Nord-Ouest, le Rif, le Saiss, la rive méditerranéenne, le Moyen Atlas et l’Oriental.

– Gouttes de pluie ou bruine locales sur les côtes entre Sidi Ifni et Laâyoune.

– Brume locale sur les côtes atlantiques Nord et Centre, notamment la nuit suivante.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, le Sud de l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 23/29°C sur les extrêmes Sud et Sud-Est du pays, de 20/24°C sur la vallée de Moulouya, l’Est du Rif et la rive méditerranéenne et de 14/21°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur une grande partie du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.


Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 août 2025 - 09:15


