Chefchaouen: plusieurs projets de développement lancés

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs projets de développement ont été lancés mardi à Chefchaouen, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse.

Ces projets, inaugurés par le gouverneur de la province, Mohamed El Alami Ouaddane, en présence d’élus, de responsables des services extérieurs et d’acteurs de la société civile, traduisent la volonté des autorités de donner une concrétisation territoriale aux politiques publiques.

Ils visent, à cet égard, à répondre aux attentes des citoyens tout en mettant en œuvre les Hautes Orientations Royales en matière de justice territoriale et de développement global et durable.

Dans ce sens, la Maison des Jeunes de la ville et le Centre d’accueil de Chefchaouen ont été ouverts après leur réaménagement et leur équipement. Le projet d’aménagement de la Maison des Jeunes, réalisé sur une superficie bâtie de 1.075 m2 et doté d’un budget de plus de 2,94 millions de dirhams (MDH), s’inscrit dans le cadre d’un programme régional de réaménagement de quatre structures similaires dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, équipées par la direction régionale de la Jeunesse.

Quant au Centre d’accueil, considéré comme l’un des plus importants de la région, il a été rénové avec une enveloppe de 2,39 MDH pour une capacité de 70 lits. Il accueillera désormais diverses activités culturelles, sportives et éducatives.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial par intérim de la Jeunesse, Ali Zrari, a indiqué que la réhabilitation du centre s’inscrit dans un programme global visant à améliorer la qualité des services offerts, à moderniser l’architecture intérieure et extérieure, et à faciliter l’accès des jeunes aux services via l’application « Pass Jeunes ».

Il a précisé que la mise en service de ces infrastructures s’inscrit dans une dynamique nationale de numérisation de la gestion des services liés à la jeunesse, de modernisation des pratiques administratives et techniques, et de simplification des procédures.

À cet effet, un portail électronique a été mis en place pour permettre aux associations et clubs partenaires de déposer leurs demandes d’accès aux différents services et de renforcer leur implication dans les programmes ministériels aux niveaux régional, provincial et local, a-t-il relevé.

Par ailleurs, le gouverneur a procédé à l’inauguration de nouveaux projets dans les domaines de la santé et du tourisme, ainsi qu’à la visite d’initiatives destinées aux jeunes dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), visant notamment à améliorer leurs revenus et à encourager l’entrepreneuriat local.