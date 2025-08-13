Feux de forêt à Chefchaouen: trois foyers maîtrisés

Les opérations d’intervention pour éteindre l’incendie de forêt déclenché dans la commune de Derdara, relevant de la province de Chefchaouen, ont permis de maîtriser trois des quatre principaux foyers, tandis que les avions œuvrent pour l’extinction du dernier foyer, indique l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).

Dans un communiqué, l’ANEF précise que de très petits foyers ont été circonscrits au sol par les équipes d’intervention, ajoutant que la superficie endommagée, à ce stade, est estimée à environ 500 hectares du domaine forestier et de quelques champs avoisinants.

La même source souligne que près de 450 éléments des différentes équipes concernées ainsi que des ressources, du matériel et des moyens techniques de pointe ont été mobilisés, dont quatre avions de type « Canadair » et quatre avions de type « Turbo Thrush », dans le cadre des efforts déployés pour maîtriser le feu.

Ces interventions, qui ont permis d’éviter des dégâts humains, se poursuivent mercredi avec la participation d’équipes sur le terrain et de moyens aériens et logistiques importants, relève l’Agence, faisant état d’une amélioration notable entre la journée d’hier et celle d’aujourd’hui.

Toutes les ressources humaines et logistiques restent mobilisées jusqu’à la maîtrise totale et l’extinction complète de l’incendie, conclut-on.

S.L.