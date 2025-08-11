Chefchaouen: deux heures de frayeur pour un jeune coincé sur une falaise

Dimanche, un jeune homme de 19 ans a été victime d’un accident au niveau d’un escarpement dangereux dans la province de Chefchaouen, surplombant la plage de Marsdar.

Selon une source de Le Site info, le jeune, à bord de sa voiture, est resté bloqué sur la falaise pendant plus de deux heures avant que les éléments de la protection civile ne parviennent à le sauver, précisant qu’il est sain et sauf.

L’incident a provoqué un important déploiement sur place, avec l’intervention conjointe de la Gendarmerie royale et de la protection civile.

Originaire de Tan-Tan, le jeune homme était venu passer ses vacances d’été avec des amis dans la province de Chefchaouen.

N.M.