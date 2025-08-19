Marrakech classée 2ᵉ meilleure destination en Afrique du nord et Moyen-Orient pour la restauration en plein air

Avec l’arrivée de la saison estivale, IQOS, le système de chauffe du tabac, dévoile son tout premier Indice de la Restauration en Plein Air. Cette initiative met en lumière les meilleures destinations du Moyen-Orient où gastronomie et convivialité se rencontrent sous le ciel ouvert.

Le Maroc en force dans le classement IQOS

Parmi les dix villes les mieux classées, Marrakech se distingue en occupant la 2ᵉ place du classement régional juste derrière Aqaba, en Jordanie. Avec 34,22 % de ses restaurants proposant des repas en extérieur et une température moyenne annuelle de 18,02 °C, la ville ocre offre une expérience culinaire en plein air riche et authentique, dans un cadre vibrant et chaleureux.

Agadir, autre destination emblématique du Royaume, figure également dans le top 10, à la 6ᵉ position. Réputée pour son climat doux et ses terrasses en bord de mer, la ville confirme l’attrait croissant du Maroc pour les expériences gastronomiques en extérieur.

Les deux villes marocaines se sont distinguées aux cotés de 8 autres destinations telle que Aqaba et Madaba en Jordanie, Byblos au Liban, Kairouan en Tunisie et Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis.

Méthodologie de l’indice

IQOS a analysé les données de milliers de restaurants dans les principales villes du Moyen-Orient, en s’appuyant sur plusieurs critères, en l’occurrence le nombre total de restaurants, le pourcentage de restaurants avec places en extérieur, la température moyenne annuelle ainsi que le ratio restaurants/population.

Ces éléments ont permis d’établir un classement des destinations les plus propices à la restauration en plein air.