Lutte anti-tabac: protéger les jeunes et l’environnement au cœur des débats

Par LeSiteinfo avec MAP

Vingt ans après l’entrée en vigueur de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, les délégués de plus de 140 pays se réunissent ces deux semaines à Genève pour donner un nouveau souffle à la lutte mondiale contre ce fléau aux impacts de plus en plus complexes.

Avec plus de 7 millions de victimes chaque année, l’épidémie du tabac est une crise de grande ampleur, mais son danger dépasse la santé publique. L’impact de cette industrie se fait ressentir aussi de manière substantielle sur les écosystèmes, la montée de la criminalité et les chaînes d’approvisionnement.

À Genève, plus de 1400 délégués issus de gouvernements, d’organisations internationales et de la société civile se réunissent pour discuter de la lutte contre l’addiction à la nicotine, particulièrement chez les jeunes, et de la menace croissante du commerce illicite du tabac. Ces questions urgentes, ainsi que la responsabilité pénale et civile dans la lutte anti-tabac, sont au cœur des discussions lors de la 11è Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (COP11/FCTC) et de la 4e Réunion des Parties au Protocole (MOP4), qui se tiennent respectivement cette semaine et la semaine prochaine.

Pour Andrew Black, Chef par intérim du Secrétariat de la FCTC, la COP11 constitue un moment décisif pour renforcer les efforts mondiaux contre le tabagisme, rappelant que la Convention-cadre repose sur des données probantes et a permis de sauver des millions de vies.

Cependant, il a insisté sur le travail restant à accomplir pour faire face à l’explosion des produits du tabac et de nicotine, notamment les cigarettes électroniques. « 15 millions d’enfants âgés de 13 à 15 ans fument des cigarettes électroniques dans le monde », a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse, soulignant la nécessité urgente de protéger les jeunes de la dépendance.

« C’est la première fois que la conférence des parties abordera spécifiquement l’obligation des parties de prévenir et réduire la dépendance à la nicotine », a relevé, pour sa part, Kate Lannon, juriste principale au Secrétariat de la CCLAT de l’OMS, à propos de l’évolution de la dépendance à la nicotine chez les jeunes.

Dr. Reina Roa, présidente de la COP11, a également insisté sur l’importance de protéger les générations futures des effets du tabac. Elle a mis l’accent sur la réglementation des produits du tabac, en particulier les articles 9 et 10 de la Convention-cadre, qui concernent la fabrication et la vente de ces produits.

« Nous devons mettre en œuvre des mesures pour mieux réguler les produits du tabac et empêcher leur promotion par l’industrie, » a-t-elle affirmé.

Un autre sujet majeur des discussions sera la responsabilité de l’industrie du tabac, notamment l’application de l’article 19 de la Convention-cadre. Mme Roa a souligné la nécessité de renforcer l’engagement des parties pour garantir que l’industrie rende des comptes sur ses actions, en particulier face à la pression qu’exerce l’industrie sur les politiques publiques.

Les discussions porteront aussi sur l’impact environnemental de l’industrie du tabac, notamment les déchets non biodégradables comme les filtres de cigarette et les nouveaux produits. Le Dr. Black a averti que « les déchets générés par l’industrie du tabac constituent la principale source de pollution dans le monde », tandis que la présidente de la COP11 a relevé que ces produits doivent être classés comme “déchets dangereux”, nécessitant une gestion appropriée, en lien avec des conventions comme celle de Bâle.

Enfin, les délégués doivent aussi s’accorder sur une action collective pour éradiquer le commerce illicite des produits du tabac, un fléau qui fragilise la sécurité publique et nourrit la criminalité organisée.

C’est que les produits de tabac favorisent un marché florissant qui nourrit la criminalité et la corruption. Se chiffrant à près de 47 milliards de dollars, ce trafic prive les gouvernements d’importantes sources de revenus chaque année.

Face à l’émergence de nouveaux produits et de nouvelles stratégies commerciales qui transforment le marché de la nicotine, la COP11 s’annonce ainsi comme un événement crucial pour remettre de l’ordre dans l’action de la communauté internationale et renforcer la réponse globale face à une menace multidimensionnelle.