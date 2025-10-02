Maroc
A la Une
Sos Fake News: non, aucun ordre n’a été donné pour la fermeture prématurée des commerces
Par LeSiteinfo avec MAP
Aucun ordre n’a été donné par quelque autorité que ce soit pour la fermeture des commerces et l’évacuation prématurée des lieux de travail à Casablanca, apprend-on auprès des services de la Wilaya.
La même source, qui qualifie ces informations de « fake news », stigmatise et condamne la circulation sur les réseaux sociaux d’informations erronées, dans ce sens, visant à troubler la quiétude de la population de la métropole.
Les commerces s’adonnent à leurs activités habituelles à Casablanca, a constaté la MAP sur place.
Le même constat a été fait au niveau de quelques établissements scolaires aussi bien à Casablanca qu’à Rabat.
S.L