Sos Fake News: non, aucun ordre n’a été donné pour la fermeture prématurée des commerces

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Aucun ordre n’a été donné par quelque autorité que ce soit pour la fermeture des commerces et l’évacuation prématurée des lieux de travail à Casablanca, apprend-on auprès des services de la Wilaya.

La même source, qui qualifie ces informations de « fake news », stigmatise et condamne la circulation sur les réseaux sociaux d’informations erronées, dans ce sens, visant à troubler la quiétude de la population de la métropole.

Les commerces s’adonnent à leurs activités habituelles à Casablanca, a constaté la MAP sur place.

Le même constat a été fait au niveau de quelques établissements scolaires aussi bien à Casablanca qu’à Rabat.

S.L