Santé: le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 octobre 2025 - 21:40
Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet du décret n° 2.25.615 relatif à la définition des attributions et à l’organisation du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, présenté lors d’une précédente réunion du Conseil par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui.

Ce projet de décret vise à abroger et à remplacer le décret n° 2.94.285 du 17 Joumada 1415 de l’an de l’Hégire (21 novembre 1994), relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de la Santé publique, tel qu’il a été modifié et complété, à travers l’instauration d’une nouvelle organisation administrative qui soit en phase avec les missions stratégiques dudit ministère, à même de lui permettre de relever les défis actuels auxquels fait face le secteur, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

S.L.


