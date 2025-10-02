Maroc
Marche pacifique de la Gen Z à Casablanca (VIDEO)

Rédaction N2 octobre 2025 - 23:45

Pour le sixième jour consécutif, les protestations de la “génération Z” se sont poursuivies dans plusieurs villes du Royaume. À Casablanca, une manifestation importante, à laquelle ont participé  des centaines de citoyens, a eu lieu ce jeudi.

Lors de cette marche qui a démarré du centre-ville, les manifestants ont scandé des slogans réclamant la réforme des systèmes de la Santé et de l’Education nationale. Ils ont également appelé les responsables à répondre à leurs revendications et à engager un véritable dialogue.

Dans une atmosphère marquée par le calme et le civisme, les organisateurs ont annoncé la fin de la marche à 20 heures. « La manifestation est terminée. Rentrez chez vous”, ont-ils lancé. Ils ont tenu, par la même occasion, à remercier les forces de l’ordre qui ont veillé au bon déroulement de la marche.

