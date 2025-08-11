Maroc

Météo Maroc: temps chaud avec chergui ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 août 2025 - 21:15
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 12 août 2025:

– Temps chaud à très chaud avec chergui sur les plaines Nord et Centres, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

– Nuages bas assez denses, le matin et la nuit, avec formations brumeuses ou bruines locales près des côtes.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Sud-Est et sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et les provinces sahariennes.

– Température du jour en baisse sur les plaines atlantiques Centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

