Abderrahmane Mounir dévoile sa vision digitale pour le Maroc

Fort de son parcours entre la Silicon Valley et le Moyen-Orient, Abderrahmane Mounir pilote aujourd’hui Maroc Data Center avec l’ambition de faire du Maroc un hub numérique régional.

Dans cet entretien, il déclare: « mon rêve est que le numérique devienne un contributeur important au PIB. Aujourd’hui, il reste encore marginal. Mais avec les data centers, l’IA et le développement des talents, on peut créer une véritable richesse. Le Maroc a un vivier de talents qu’il faut accompagner, former et encourager à innover ».

Et d’ajouter : « Le pays peut devenir une «software factory» et «cloud factory», un modèle réduit de géants comme l’Inde avec des ingénieurs capables de vendre leur savoir-faire à l’international, créant ainsi un écosystème pérenne et riche. Le numérique est incontournable, quel que soit le secteur. Même pour créer une petite entreprise, il faut consommer du digital. Mon conseil est d’y croire, de se former constamment et de rester à jour, car le digital est au cœur de toutes les transformations économiques et sociales ».