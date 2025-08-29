IA et data centers: ce qui va changer dans la gestion numérique (VIDEO)

L’intelligence artificielle (IA) est au cœur des préoccupations. Pour Abderrahmane Mounir, PDG de Maroc Data Center, qui était l’Invité des ECO, trois facteurs alimentent sa croissance. Il s’agit de la masse exponentielle de données générées, des progrès fulgurants des réseaux de neurones (deep learning) et de la puissance de calcul des GPU.

Or, le Maroc accuse un sérieux retard : le pays dispose de très peu de GPU pour entraîner des modèles d’IA, une pénurie qui pousse entreprises et chercheurs à se tourner vers des clouds étrangers. Mais l’export de données sensibles reste un sujet sensible, d’où l’urgence, selon Mounir, de développer une «GPU factory» locale pour offrir aux entreprises et aux administrations la puissance de calcul dont elles ont besoin sans sacrifier leur souveraineté.

Pour le patron de Maroc Data Center, l’ambition va bien au-delà de l’hébergement. Il s’agit de faire du numérique un moteur de croissance comparable à celui de l’externalisation de la relation client, qui a hissé le Maroc parmi les leaders du BPO.