Coup d’envoi de la 2è édition du Festival d’Été de Nador

Par LeSiteinfo avec MAP

Le coup d’envoi de la deuxième édition du Festival d’Été de Nador a été donné, vendredi soir, sous le thème « Nador: Été de la créativité et battement de la culture ».

Cet événement de trois jours, organisé par l’Association de Nador pour la culture et l’art, à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, ambitionne de faire de la culture un levier de développement local, en offrant aux jeunes talents l’opportunité de s’exprimer, de créer et de participer à la construction d’un paysage culturel reflétant la richesse artistique de la région.

Cette édition, dont la cérémonie d’ouverture a été marquée par un vibrant hommage rendu à plusieurs personnalités ayant contribué à la promotion du rayonnement culturel et artistique de la ville, constitue l’occasion de consolider les valeurs d’ouverture, de pluralisme et de coexistence, et de renforcer la position de Nador en tant que plateforme accueillant les talents créatifs et vitrine culturelle ouverte, tout en promouvant la culture de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à la promotion de l’action culturelle et artistique dans la ville.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Youssef Mazrina, a souligné que l’organisation de la deuxième édition de cet événement artistique et culturel s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux projet visant à mettre en lumière les talents et à enrichir la vie culturelle à Nador, notamment auprès des jeunes et de la communauté marocaine à l’étranger.

De son côté, le doyen de la Faculté pluridisciplinaire de Nador, Ali Azdimousa, a souligné l’engagement de la faculté à s’engager activement dans son environnement socioculturel, en contribuant au soutien des initiatives de jeunes, notant que ce festival représente un modèle prometteur de coopération institutionnelle pour bâtir un paysage culturel prometteur et dynamique dans la région.

Réagissant à l’hommage qui lui a été rendu, la poétesse amazighe Hayat Bouterfass a exprimé sa fierté pour cette reconnaissance, soulignant que cette initiative est, pour elle, une source de motivation pour poursuivre son parcours de création, et un message fort pour soutenir la créativité locale et consacrer la culture de gratitude et d’appréciation envers les acteurs culturels.

Le festival propose une programmation riche et diversifiée, avec une palette d’activités allant des spectacles artistiques aux rencontres interactives, en passant par des espaces de création ouverts à toutes les catégories, en particulier les jeunes et les enfants.

Cette manifestation culturelle est organisée en partenariat avec les Conseils communal et provincial de Nador, les délégations provinciales de la Culture et du Tourisme, ainsi que l’École supérieure de technologie de Nador et la Faculté pluridisciplinaire de Nador.