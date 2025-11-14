Nador accueille les Oriental Meeting Days 2025 

Industrie du Maroc Magazine organise, les 21 et 22 novembre 2025 à Nodor, la première édition des Oriental Meeting Days Nador (OMD’2025), en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement de l’Oriental (CRI-Oriental) et la CGEM de l’Oriental. Un rendez-vous stratégique dédié à l’investissement, à l’emploi et au développement territorial.

L’événement se déroulera à la Cité des Métiers et des Compétences – CMC de l’Oriental à Nador, une infrastructure de nouvelle génération relevant de l’OFPPT. Véritable pépite régionale, cette cité illustre la vision d’un écosystème innovant préparant les compétences de demain et accompagnant la dynamique d’industrialisation du territoire, au service de l’employabilité des jeunes et de la création de valeur.

Les Oriental Meeting Days à Nador, souligne Hicham Rahioui Idrissi, Président du forum, “offriront un espace d‘échange réunissant décideurs publics, investisseurs, industriels, entrepreneurs, centres académiques et institutions, avec pour ambition de développer des partenariats structurants, d’accélérer la concrétisation de projets stratégiques, de soutenir l’émergence d’écosystèmes industriels performants et de générer des opportunités d’emploi durables”. La région de l’Oriental, engagée dans une dynamique d’implantation industrielle sur l’ensemble de ses provinces, affirme ainsi son positionnement comme nouveau pôle d’équilibre territorial, ouvert sur l’Europe, l’Afrique et la Méditerranée.

L’édition 2025 articulera ses travaux autour de six grandes thématiques au cœur des priorités régionales. Il sera d’abord question du hub logistique continental et du réseau industriel de la région, incluant le port Nador West Med, le parc industriel de Selouane, la technopole d’Oujda, l’Agropole de Berkane ainsi que les nouvelles zones industrielles intégrées. Une attention particulière sera ensuite portée au rôle stratégique des Marocains du monde originaires de l’Oriental, véritable force motrice pour l’investissement régional et relais essentiel pour attirer les investissements directs étrangers.

Les enjeux de la formation et de l’emploi constitueront un axe central du programme, en lien notamment avec l’Université Mohammed Ier, l’OFPPT, l’ANAPEC ainsi que des acteurs privés du recrutement, afin de répondre aux défis du chômage et de l’adéquation formation-emploi.

Les opportunités offertes par l’écoconstruction et les bâtiments durables seront également explorées, tout comme l’essor de l’intelligence artificielle et des métiers d’avenir, mis en lumière à travers l’expertise de l’ENIAD de Berkane et de l’Université Mohammed Ier.

Parmi les temps forts, une visite exclusive du port Nador West Med sera organisée au profit d’une délégation économique et internationale de haut niveau, offrant une immersion dans l’un des projets les plus structurants du Royaume. Des espaces d’exposition, des rencontres B2B, des ateliers thématiques et des sessions de networking rythmeront l’événement, favorisant échanges, synergies et collaborations.

Au cœur du couloir euro-méditerranéen, la région de l’Oriental, précise encore Hicham Rahioui, “est en train de confirmer sa montée en puissance à travers la concrétisation de projets structurants, telle que portée par la vision et la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste”, tels que Nador West Med, la Technopole d’Oujda, l’Agropole de Berkane ou encore le Parc Industriel de Selouane, “renforçant son positionnement comme passerelle économique stratégique entre l’Europe et l’Afrique et comme territoire d’innovation, d’industrie et d’opportunités”, conclut-il.

Les Oriental Meeting Days Nador (OMD Nador 2025) est une initiative d’Industrie du Maroc Magazine, organisée en partenariat avec le CRI Oriental et la CGEM de l’Oriental. L’événement vise à positionner la région comme territoire d’investissement, d’innovation et de coopération économique, au cœur de la nouvelle dynamique industrielle du Royaume.