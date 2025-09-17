Après Agadir, Amine Tahraoui poursuit sa visite de terrain à Nador et Driouch

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui a effectué, mercredi, une visite de travail dans les provinces de Nador et de Driouch, qui a porté sur nombre d’établissements sanitaires et de projets hospitaliers structurants.

Cette visite, selon un communiqué du ministère, s’inscrit dans le cadre du programme de visites de terrain du ministre dans diverses régions du Royaume, en application des Hautes Orientations Royales visant à améliorer et à perfectionner l’offre nationale de santé.

A cet égard, Tehraoui a visité l’hôpital Hassani de Nador, où il a passé en revue le niveau des prestations de santé fournies aux citoyens, et a pris connaissance des performances des différents départements et services médicaux, chirurgicaux et techniques, outre l’inspection de l’état de disponibilité des unités hospitalières et de leurs équipements.

Le ministre, accompagné du gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani, a également visité le chantier du nouvel hôpital provincial de Selouane, qui est en cours de construction sur une superficie de 161.193 mètres carrés (dont 26.562 mètres carrés couverts), avec une capacité de 250 lits, et ce pour un budget global de 560 millions de dirhams.

Ce projet structurant, réalisé à environ 80 pc et dont l’achèvement est prévu pour février 2026, comprend des unités spécialisées en chirurgie, médecine générale et médecine maternelle et pédiatrique, en plus des urgences, une unité de réanimation, un complexe chirurgical, imagerie médicale et laboratoire, en plus des cliniques externes, d’un hôpital de jour, d’un service dentaire et d’autres dépendances sanitaires et administratives.

D’autre part, le ministre, accompagné du gouverneur de la province de Driouch, Abdesslam Frindou, a visité l’hôpital provincial de Driouch, qui a été ouvert en janvier 2022 avec une capacité de 150 lits, et fournit divers services à une population estimée à environ 190.000 personnes.

Dans ce contexte, Tehraoui, qui s’est enquis du niveau des prestations de soins et rencontré le personnel médical, infirmier et administratif, a souligné l’importance de hisser le niveau de la prise en charge des patients et de renforcer la qualité des services au sein de l’établissement.

Le responsable gouvernemental et la délégation l’accompagnant ont également visité l’hôpital de proximité de Midar qui a été réalisé avec une capacité de 45 lits sur une superficie totale d’environ 32.339 mètres carrés (dont 5.754 mètres carrés couverts), pour un investissement total de 99 millions de dirhams.

Cet hôpital comprend plusieurs services, dont la médecine et la chirurgie, la médecine maternelle et pédiatrique, ainsi qu’un laboratoire, des consultations externes, une pharmacie, une morgue et des locaux de soutien, alors qu’une unité de réanimation est également prévue.

A cette occasion, Tehraoui a rencontré les professionnels de santé travaillant dans ces établissements qui ont dressé un diagnostic de la situation, y compris les problèmes et les contraintes nécessitant une intervention urgente et immédiate pour garantir la qualité des services de santé, notamment l’approvisionnement en médicaments et en fournitures médicales, la maintenance des équipements et des machines, ainsi que la mise à disposition de ressources humaines.

Le ministre a affirmé, à cet égard, que son département œuvrera à résoudre, dans les plus brefs délais, tous les problèmes et défis existants afin de garantir la prestation de services de santé de qualité à la population ciblée dans ces provinces.

Ces visites, selon le même communiqué, s’inscrivent dans le sillage de la poursuite de la politique de proximité et d’écoute directe des besoins des citoyens et des professionnels de la santé, et ce à travers un programme continu de visites de terrain menées par le ministre dans diverses régions et provinces du Royaume.

Ces visites visent à dresser un état des lieux concret du système de santé, en termes d’infrastructures, d’équipements et de ressources humaines, ainsi qu’à examiner les besoins de la population locale, et ce dans le droit fil des Hautes Orientations Royales appelant à une réforme globale et profonde du secteur de la santé, garantissant un meilleur accès des citoyens à des services de santé de qualité et modernisant les établissements de santé pour répondre aux normes nationales et internationales.

S.L.