Grand oral: Aziz Akhannouch attendu lundi prochain au Parlement

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants tiendra, lundi prochain, une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au Chef du gouvernement sur la politique générale.

Cette séance, qui se tiendra conformément aux dispositions du 3è paragraphe de l’article 100 de la Constitution et du règlement intérieur de la Chambre, débutera à 15h00 et sera axée sur le thème « L’approche gouvernementale pour renforcer le droit à la santé et la consécration des principes de la dignité et de la justice sociale », indique un communiqué de la Chambre des représentants.

S.L.