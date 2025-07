Dossier des retraites: Akhannouch préside une réunion à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Rabat, une réunion de la Commission nationale chargée du suivi du dossier des retraites, qui se tient suite aux conclusions de la réunion tenue lors de la session d’avril 2025, par la Haute commission du dialogue social.

Cette réunion a été consacrée à l’examen de la situation actuelle des régimes de retraite et à la mise en place d’un accord autour des mécanismes de travail et de l’approche à adopter de manière consensuelle, en vue d’élaborer un cadre adéquat à ce dossier, indique un communiqué du Chef du gouvernement.

Au début de cette réunion, Akhannouch a salué les acquis réalisés dans le cadre des sessions précédentes du dialogue social, notamment sur le plan de l’amélioration du revenu et de l’augmentation du pouvoir d’achat de la classe des travailleurs. Il a également souligné que ces acquis témoignent du succès dans l’édification d’une intelligence collective pour l’élaboration de solutions dans un cadre consensuel et dans le renforcement du rôle des partenaires sociaux et économiques.

Akhannouch a, par la même occasion, réitéré la forte volonté du gouvernement de traiter ce dossier social important, dans le cadre d’une démarche participative, basée sur la confiance, qui constitue un choix stratégique du gouvernement, dans le sillage de la mise en œuvre de réformes fondamentales, qui consacrent les droits des fonctionnaires, des salariés et des retraités, préservent la compétitivité des entreprises, garantissent l’équilibre financier des régimes de retraite ainsi que leur pérennité, et contribuent au renforcement de la paix sociale que le gouvernement s’est attelé à réaliser.

Selon le communiqué, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah a présenté lors de cette réunion un exposé sur la situation des différents régimes de retraite et sur les indicateurs relatifs à la situation démographique et financière.

Elle a également exposé les principes et la méthodologie proposés qui constitueront une plateforme de débat et de travail, afin de parvenir à une vision unifiée préservant les droits des fonctionnaires, des salariés et des retraités et réalisant la pérennité financière pour les régimes.

La commission technique, qui comprend des représentants des centrales syndicales, des entreprises, des départements gouvernementaux et des caisses gestionnaires, veillera à élaborer une proposition et une vision devant constituer une entrée en matière en vue de garantir la pérennité des régimes de retraite.

Outre Mme Fettah, ont pris part à cette réunion le ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences et la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Du côté des partenaires sociaux, ont pris part à cette réunion, une délégation de l’Union Marocaine du Travail (UMT) conduite par le secrétaire général de la centrale Miloudi Mokhariq, une délégation de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) conduite par le secrétaire général de la centrale Ennam Mayara, une délégation de la Confédération démocratique du Travail (CDT) conduite par le premier vice-secrétaire général de la centrale Khalid Houir Alami.

Du côté des partenaires économiques, étaient présents une délégation de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) conduite par son président Chakib Alj, ainsi que le président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER) Rachid Benali.

Ont également participé à la réunion le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, le président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, le directeur de la Caisse Marocaine des Retraites, le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, le président directeur général de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine des retraites, le directeur général du Régime Collectif d’Allocation de Retraite et le directeur du Budget au ministère délégué chargé du budget, conclut le communiqué.

