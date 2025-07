Chambre des conseillers: clôture la session d’avril de l’année législative

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Ould Errachid a indiqué que cette session législative a été marquée par une dynamique institutionnelle et un dynamisme continu, soulignant que cette étape institutionnelle dépasse son caractère procédural constitutionnel pour constituer une occasion d’évaluation objective et de lecture de son bilan distingué caractérisé par le dynamisme, l’engagement responsable, ainsi que le suivi des profondes transformations structurelles que connaît le Maroc sous la sage conduite du Roi Mohammed VI.

Dans ce cadre, il a souligné qu’au cours de cette année législative, la Chambre a tenu à suivre les grands chantiers de réforme dans lesquels le Maroc s’est engagé, à travers l’interaction responsable avec les projets de loi et un traitement institutionnel sérieux des initiatives législatives émises par les membres de la Chambre.

Évoquant les défis imposés par les contextes régional et international, Ould Errachid a estimé que « malgré l’ampleur de ces défis, notre conviction demeure ferme en tant que nation unie autour du Glorieux Trône Alaouite, et que la préservation de nos acquis stratégiques passe par le renforcement de la cohésion institutionnelle, la bonne utilisation de nos capacités nationales, ainsi qu’un regard tourné vers l’avenir avec une vision claire et une volonté collective solide ».

Mettant en exergue la contribution législative des membres de la Chambre, il a précisé que les textes votés lors de cette session ont bénéficié d’une contribution législative efficace et approfondie et que le nombre total d’amendements proposés aux textes de loi et aux projets de loi approuvés par la Chambre au cours de cette session a atteint 1.039, dont 375 ont été acceptés.

Au niveau du bilan du contrôle parlementaire, Ould Errachid a relevé que lors de cette session 13 séances hebdomadaires consacrées aux questions orales ont été tenues, au cours desquelles 27 départements gouvernementaux ont été interrogés sur des sujets cohérents avec les questions et répondant aux contraintes auxquelles sont confrontés les citoyens.

Concernant la diplomatie parlementaire, il a mis en avant la contribution de toutes les composantes de la deuxième chambre à la poursuite du renforcement de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale au niveau des différentes zones géopolitiques dans le but de défendre, dans le cadre de la diplomatie nationale, les dossiers stratégiques et vitaux du Maroc, au premier rang desquels figure la cause nationale.

A cet égard, il a noté que cette session a été également marquée par la poursuite par la Chambre des conseillers de la mise en œuvre de son plan stratégique pour le premier semestre de la législature 2024-2027, conformément aux nouveaux mécanismes et initiatives proposés dans le domaine de la diplomatie parlementaire, en application des Hautes directives royales, exprimées dans le discours adressé par le Roi à la Nation à l’ouverture de l’année législative actuelle, encadrant le travail diplomatique du parlement au niveau de ses deux chambres.

Dans ce sens, le président de la Chambre des conseillers a souligné l’importance que SM le Roi accorde à la diplomatie parlementaire et le rôle efficace qu’elle devrait jouer pour obtenir davantage de soutien à la marocanité du Sahara et élargir le soutien international à l’initiative audacieuse d’autonomie dans les provinces du sud du Royaume, comme seule et unique solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

D’autre part, Ould Errachid a fait savoir qu’au cours de la session d’avril la Chambre a organisé d’importants événements parlementaires, dont la première édition du Forum parlementaire pour la coopération économique entre le Royaume du Maroc et le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui s’est tenue à Laâyoune, la troisième édition du Forum de dialogue parlementaire Sud-Sud, la troisième session du Forum économique parlementaire pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, en plus de la réunion du Forum des pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes (AFROLAC).

