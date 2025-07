Akhannouch s’entretient avec le Président de l’Assemblée Nationale du Vietnam

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec le président de l’Assemblée Nationale du Viet Nam, Tran Thanh Man, axés sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Viet Nam, sous la conduite des deux Chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et le Président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong.

A cette occasion, Akhannouch a salué la profondeur des liens entre le Maroc et le Vietnam et la volonté commune de consolider davantage la coopération bilatérale, de manière à illustrer les liens historiques entre les deux pays, mettant l’accent sur l’importance d’apporter appui et accompagnement à toutes les initiatives visant à renforcer la coopération économique, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

De son côté, le président de l’Assemblée Nationale du Vietnam a souligné que la visite qu’il entreprend au Maroc à la tête d’une délégation de haut niveau, vise à raffermir la diplomatie parlementaire et à développer des partenariats économiques entre Rabat et Hanoï, pour qu’ils soient au niveau des relations politiques et diplomatiques liant les deux pays.

A cet égard, les entretiens ont mis en lumière la possibilité pour le Maroc de constituer une plateforme pour les investissements vietnamiens vers le continent africain, tout comme le Vietnam pourrait constituer un trait d’union entre le Maroc et les pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui représente un marché de plus de 600 millions de consommateurs.

Cette rencontre a permis également d’échanger les points de vues au sujet de plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun et de saluer l’évolution des relations parlementaires entre le Maroc et le Vietnam, conclut le communiqué.

S.L.