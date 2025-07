Le message du Roi Mohammed VI au président américain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président des États-Unis d’Amérique, Donald J. Trump, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Roi exprime, en Son nom et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur au président Trump, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain ami, sous sa sage conduite.

Le Souverain saisit cette occasion pour réitérer au Président américain Sa grande fierté des liens historiques profonds unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, fondés sur l’amitié solide, la coopération constructive et l’estime mutuelle.

« Notre engagement commun à développer ces relations a permis d’imprimer un nouvel élan à notre partenariat stratégique, balisant ainsi la voie pour une coopération plus étroite dans les différents domaines d’intérêt commun au service de la stabilité et du développement sur les plans régional et international », souligne le Roi.

Dans ce message, le Souverain réaffirme Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président américain au service du raffermissement des relations distinguées entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.

