Voix de Femmes 2025: Diana Haddad enflamme la scène de Tétouan

La Place Al Matar à Tétouan a résonné, samedi soir, des voix de la chanteuse marocaine Jaylann et de la star arabe Diana Haddad, offrant au public de la 13ème édition du Festival Voix de Femmes une soirée riche en émotions et en rythmes.

Jaylann, figure émergente de la scène musicale marocaine, a donné le ton en interprétant ses titres phares, dont son single viral “Ha Wlidi”. Sa prestation, alliant énergie scénique et proximité avec le public, a confirmé son talent à faire dialoguer pop et rap avec une sensibilité nouvelle.

La scène a ensuite accueilli Diana Haddad, grande voix de la chanson arabe, qui a livré une performance magistrale en revisitant ses plus grands succès. La complicité de l’artiste avec le public, venu nombreux, a transformé cette soirée en un moment de communion musicale.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Diana Haddad a souligné son lien particulier avec le Maroc, affirmant qu’elle répond toujours présente lorsqu’il s’agit de participer à un festival dans le Royaume.

Elle a, en outre, affirmé avoir accepté avec enthousiasme l’invitation du Festival, soulignant que l’association Voix de Femmes offre “un véritable appui à la femme marocaine et arabe”.

La chanteuse arabe a également salué la qualité de l’organisation et exprimé son admiration pour “l’accueil chaleureux des Marocains”, se disant disposée à collaborer davantage avec des artistes marocains.

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival, tenu sous le thème « La femme, pilier majeur d’un développement durable », se déploie en deux phases, la première (14-16 août) dédiée à des concerts et animations, puis la deuxième (18-20 septembre) dédiée aux actions sociales et solidaires.

En partenariat avec des acteurs médicaux et associatifs, locaux et nationaux, plusieurs initiatives seront menées, au profit des catégories vulnérables de la population, avec au programme la distribution de dons, l’organisation d’une caravane « Santé pour tous » au Centre de Sidi Frej et au Complexe Social Kouilma, ainsi que des activités sociales et solidaires diverses.

En mettant en avant des artistes aux parcours divers et des formats d’animation de proximité, cette 13è édition du Festival prolonge la dynamique portée par l’Association Voix de Femmes, entre ancrage local et ouverture régionale.