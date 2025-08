Fête du Trône: Erdogan écrit au Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône.

Dans ce message, Erdogan fait part, en son nom et en celui de sa nation, de ses sincères félicitations et de ses vœux de santé et de bonheur au Souverain et de paix et de prospérité au peuple marocain ami et frère.

« Nous souhaitons également de tout cœur que les relations bilatérales continuent à se développer dans toutes leurs dimensions », écrit le Président turc.

S.L.