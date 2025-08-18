Météo Maroc : les prévisions du mardi 19 août 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 août 2025.

-Temps encore chaud sur l’intérieur des provinces Sud et l’extrême Sud-Est du pays, et assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’Oriental.

-Nuages cumuliformes et légèrement instables sur le Haut Atlas et l’extrême Sud du pays.

-Brume locale en matinée et en nuit sur les Plaines atlantiques ainsi que sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès.

-Chasse-poussières locales sur les régions Sud et Sud- Est et sur le Sud de l’Oriental.

-Rafales de vent assez fortes sur le Sud, les plaines atlantiques Centre, la rive méditerranéenne, l’Oriental et l’Atlas.

-Rafraîchissement sensible des températures diurnes sur les régions Nord et Centre.

-Mer belle en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée au Sud.