Hajj 1446: le ministère des Habous dresse son bilan

Par LeSiteinfo avec MAP

La saison du Hajj 1446 H s’est déroulée dans de « bonnes conditions à tous points de vue et la majorité des pèlerins ont exprimé leur satisfaction à l’égard des différents services fournis », a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Ce résultat est le fruit d’un encadrement intensif des pèlerins dès le début, avec la consécration d’un encadrant-accompagnateur pour chaque groupe de 49 pèlerins, a fait savoir M. Toufiq lors de la réunion de la Commission Royale chargée du Pèlerinage au titre de la saison 1447H, notant que les pèlerins ont fait connaissance de leur encadrant au Maroc six mois environ avant le voyage qui les a accompagnés tout au long du pèlerinage.

L’ascension des pèlerins directement de la Mecque vers Mont Arafat sans passer par la vallée de Mina, le jour de la Tarwiya, conformément à la fatwa du Conseil supérieur des Oulémas « a eu un impact positif sur leur santé et leur confort, leur permettant d’accomplir la principale étape du pèlerinage, se tenir au Mont Arafat, en toute tranquillité », outre les conditions favorables en termes d’alimentation et d’hébergement à La Mecque et à Médine, a-t-il fait observer.

Le ministre a dans ce sens souligné que les conditions d’hébergement sur les Lieux Saints ont été améliorées à travers l’attribution d’un lit pour chaque pèlerin grâce à l’adoption de lits superposés, la mise en place d’une isolation dans les camps et de climatiseurs supplémentaires, ainsi qu’une meilleure alimentation et l’adoption d’un système de transport dans les Lieux Saints consistant à consacrer un bus pour 49 pèlerins et l’encadrant les accompagnant.

S.L.