Les nouveaux tarifs du tramway de Rabat

Les prix du tramway de Rabat ont augmenté depuis le 1er juillet 2025. Les prix des tickets et abonnements ont connu une hausse généralisée, comme l’a confirmé la société exploitante du réseau.

Le ticket unitaire est ainsi passé de 6 à 7 dirhams. Il reste valable pendant une heure, avec une correspondance possible sur une autre ligne, sous condition de validation à chaque montée.

Parmi les nouveautés, une formule « R+P » (Park & Ride) à 14 dirhams. Elle permet aux automobilistes de stationner leur véhicule à proximité des terminus (Madinat Al Irfane et Hay Karima) et d’accéder au tramway pour un aller-retour. Cette formule devra, elle aussi, être validée à l’aller comme au retour.

Le tarif du service combiné « Tram+Bus », qui couvre les trajets entre Salé et Témara via le bus n°30 et les lignes de tram, passe de 8 à 10 dirhams.

Les étudiants et élèves de moins de 26 ans ne sont pas épargnés par cette hausse. L’abonnement mensuel « Irtiah Étudiants » passe de 150 à 160 dirhams. Les autres formules affichent désormais les prix suivants :

Trimestriel : 450 DH

Semestriel : 860 DH

Annuel : 1.600 DH

Pour le grand public, les abonnements « Irtiah » augmentent également :

Mensuel : de 250 à 270 dirhams

Trimestriel : 750 DH

Semestriel : 1.460 DH

Annuel : 2.700 DH

Tous les abonnements sont chargés sur une carte électronique nominative, strictement personnelle. La validation reste obligatoire à chaque montée, même en cas de correspondance, et la durée de validité est glissante : un abonnement mensuel activé le 10 septembre expirera ainsi le 9 octobre.

Cette augmentation, justifiée par la société exploitante par la hausse des coûts d’exploitation, intervient dans un contexte économique tendu, au moment où la mobilité durable est plus que jamais au cœur des préoccupations urbaines.

