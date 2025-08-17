Des zones économiques pour façonner l’avenir de Casablanca-Settat (VIDEO)

La rentrée prochaine marquera une étape cruciale dans la politique d’aménagement économique de la région avec le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour deux grandes zones d’activité.

Lors de sa visite à Les Inspirations ECO, dans le cadre de « L’Invité des ECO », le président du Conseil de la Région Casablanca-Settat Abdellatif Maâzouz a partagé sans concession les axes de ce déploiement qui concernera la zone de Laghdira et celle d’Errachad, dans la commune de Mejjatia.

Ces zones sont pensées pour être à la fois attractives, fonctionnelles et respectueuses de l’environnement. Ce modèle vise à créer un environnement propice à l’implantation d’entreprises de divers secteurs, favorisant ainsi la diversification économique de la région. L’ambition est de proposer non seulement des espaces industriels, mais aussi des lieux de vie professionnelle intégrés, capables de répondre aux attentes des entrepreneurs contemporains.

Toutefois, le chemin vers la concrétisation de ces projets est semé de défis. Abdellatif Maâzouz en dit plus…