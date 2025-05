Jardin Zoologique de Rabat: naissance de plus de 80 animaux d’espèces menacées

En la Journée internationale de la diversité biologique, célébrée le 22 mai, le Jardin Zoologique National de Rabat (JZN) est heureux d’annoncer la naissance de plus de 80 animaux depuis le début de l’année 2025.

Ces naissances concernent principalement des espèces emblématiques du patrimoine naturel marocain et africain, et témoignent du rôle essentiel que joue le JZN dans la conservation ex situ de la faune sauvage, notamment celle en danger d’extinction.

Parmi les nouvelles naissances figurent des espèces emblématiques et menacées, telles qu’une lionne de l’Atlas — animal symbolique disparu à l’état sauvage —, le lycaon, l’un des carnivores les plus menacés du continent africain, l’addax, antilope du désert classée en danger critique, ainsi que le mouflon à manchettes et la gazelle dorcas, deux espèces vulnérables faisant l’objet de programmes nationaux de sauvegarde. D’autres naissances notables incluent des individus de cobe lechwe, de babouin doguera, de serval, de cerf de Barbarie , de genette commune, des ibis chauves et des vautours fauves, tous préservés par le JZN dans le cadre de sa mission stratégique.

Ces résultats sont le fruit d’une gestion rigoureuse de la collection zoologique, associée à une planification scientifique de long terme. La sélection raisonnée des reproducteurs, le renouvellement

génétique des lignées, ainsi que la constitution de noyaux fondateurs diversifiés ont permis d’optimiser les taux de reproduction et de renforcer les effectifs des espèces prioritaires. Ces succès illustrent la pertinence des programmes mis en œuvre et l’engagement constant du JZN en faveur de la conservation.

Dans un contexte mondial marqué par l’érosion rapide de la biodiversité, les institutions zoologiques

modernes s’affirment comme des plateformes essentielles pour la préservation des espèces menacées. Le JZN s’inscrit pleinement dans cette dynamique internationale en participant à des actions de reproduction, de sauvegarde génétique et de sensibilisation, conformément aux standards des plans d’action globaux.

A ce titre, le Jardin Zoologique National de Rabat abrite plus de 2000 animaux représentant près de 170 espèces, et déploie 22 programmes de conservation dédiés à des espèces rares, endémiques ou

menacées.

À partir de juin 2025, les visiteurs auront le plaisir de découvrir ces jeunes animaux, dans un esprit de

célébration de la vie sauvage et de sensibilisation aux enjeux majeurs de la préservation de la biodiversité.