Kénitra : interpellation d’un mineur soupçonné de tentative de vol d’un commerce

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de l’unité mobile de la police de secours à la Préfecture de police de Kénitra ont interpellé, mercredi vers midi, un mineur soupçonné d’avoir tenté de dérober un commerce sous la menace d’un faux colis explosif.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect âgé de 17 ans aurait tenté de commettre un vol dans un commerce en proférant de fausses menaces, alléguant être en possession d’un colis piégé avant de tenter de prendre la fuite, a indiqué une source sécuritaire, ajoutant qu’une patrouille de la police de secours l’a interpellé près du lieu du crime.

L’expertise technique sur le terrain, appuyée par une fouille effectuée à l’aide de chiens policiers, a révélé que le suspect proférait de fausses menaces tout en portant un sac en plastique rempli de sel de table et relié à des fils électriques, sans toutefois contenir d’explosifs ni de dispositifs de détonation, a-t-on poursuivi.

L’enquête a également révélé que ce mineur n’a pas de résidence habituelle ou permanente à Kénitra, a relevé la même source, notant que le prévenu a été placé sous surveillance policière à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de ces actes criminels.