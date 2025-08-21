Fête de la Jeunesse : le Roi reçoit un message de félicitations d’Emmanuel Macron

Le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse.

Dans ce message, M. Macron exprime, en son nom et en celui du peuple français, ses vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi et à son Illustre Famille Royale.

Le Président français tient également à transmettre au Souverain, à l’occasion de la commémoration de la Révolution du Roi et du peuple, ses vœux de prospérité pour le Royaume et l’ensemble du peuple marocain.

Il relève également qu’à chaque étape qui a marqué le règne de Sa Majesté le Roi, Sa résolution et Sa vision ont permis de dégager pour le Maroc une voie et des aspirations claires.

« Votre Majesté sait pouvoir toujours compter sur l’appui fidèle de la France pour se tenir aux côtés du Maroc dans l’accomplissement de ce dessein », poursuit-il.