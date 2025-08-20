« La Révolution du Roi et du peuple : étape décisive et horizon de réflexion historique », thème d’un colloque à Guelmim

« La Révolution du Roi et du peuple : étape décisive et horizon de réflexion historique » est le thème d’un colloque organisé mardi à Guelmim, à l’initiative de l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération.

Initié en coordination et en coopération avec la délégation régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à Guelmim-Oued Noun, ce colloque a mis en lumière les significations symboliques et les contextes historiques de cette fête nationale, qui a marqué une étape éclatante de l’Histoire du combat commun du Trône et du peuple pour la liberté et l’indépendance, ainsi que la place de cette épopée dans la mémoire historique des Marocains.

À cette occasion, le délégué régional du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à Guelmim-Oued Noun, Lahbib El Karf, a indiqué que la commémoration de la Révolution du Roi et du peuple représente une étape cruciale dans l’Histoire du mouvement national et de la résistance pour la liberté et l’indépendance du Royaume.

Cet anniversaire illustre la forte cohésion et le lien indéfectible qui unissent le glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain face à toutes les difficultés et défis, en particulier la défense de la patrie et de ses valeurs sacrées, a-t-il poursuivi, notant que cette rencontre constitue une opportunité pour souligner la symbolique et la valeur que revêt cette étape marquante de l’Histoire du Maroc, traduisant l’unité indissoluble entre le Trône et le peuple.

Ce colloque vise à mettre en relief les significations et manifestations de cette commémoration, ainsi que les leçons et enseignements qui en découlent, a pour sa part affirmé, Ibtissam Tamlayn, responsable de l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Guelmim, ajoutant que la Révolution du Roi et du peuple incarne la cohésion indéfectible entre le Trône et le peuple.

Elle a dans ce sens rappelé le rôle majeur joué par les médias pour faire connaitre les revendications légitimes du peuple marocain, d’autant plus que le mouvement national avait fait de la presse nationale, écrite ou radiophonique un outil de mobilisation et d’enthousiasme populaire, ainsi qu’une arme pour diffuser et consolider ses idées à travers l’ensemble du Royaume.

Quant au chercheur Ibrahim Hadki, il a estimé que ce colloque est l’occasion de s’arrêter sur un ensemble de significations, de valeurs et de messages que porte la commémoration de la Révolution du Roi et du peuple, parmi lesquels figurent la fidélité, le lien et l’unité qui ont toujours caractérisé l’Histoire du Maroc et des Marocains dans leur relation avec le glorieux Trône Alaouite.

La commémoration de la révolution du Roi et du peuple constitue un moment de réflexion et de méditation sur ce qu’elle symbolise : une volonté forte d’ancrer les valeurs de l’unité nationale et les dimensions historiques enracinées dans la mémoire collective et individuelle nationale, a pour sa part souligné Abdelmalek Habta, chercheur spécialisé en histoire.

La célébration de cette fête est l’occasion de se remémorer l’esprit patriotique et les hauts faits de tous ceux qui ont consenti les plus grands sacrifices et participé à cette révolution déclenchée par le mouvement national à travers tout le territoire marocain, suite à l’exil de feu SM Mohammed V et de l’Auguste Famille Royale, a-t-il dit.