Météo Maroc : temps assez chaud ce jeudi 21 août 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)21 août 2025 - 10:00
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 21 août 2025.

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures Centre, l’Oriental, l’intérieur des provinces Sud et le Sud-Est.

– Ondées et orages épars sur le Sud des provinces Sahariennes.

– Nuages cumuliformes sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le reste du Sud.

– Formations brumeuses le matin et la nuit sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, le Saiss, les plaines atlantiques et les côtes Sud.

– Rafales de vent d’intensité modérée à assez forte sur les côtes Centre, les provinces Sud, le Sud de l’Oriental et l’Atlas.

– Température minimale de l’ordre de 23/29°C sur le Souss, le Sud de Chiadma, les plaines voisines de l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces Sud et de 15/22°C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse sur les plaines Nord et Centre et sur le Nord des provinces Sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée localement agitée entre Cap Sim et Cap Ghir.


