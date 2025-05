Une panne technique paralyse le tramway de Rabat

Ce mardi, une panne technique a paralysé le tramway de Rabat, ce qui a lourdement perturbé le trafic.

Sur sa page officielle, la société du tramway de Rabat-Salé a assuré que la circulation au niveau des lignes 1 et 2 a été interrompue suite à cet incident technique.

Et d’ajouter que ses équipes techniques sont actuellement mobilisées pour réparer la panne dans les plus brefs délais afin de rétablir le service normalement et en toute sécurité.

N.M.