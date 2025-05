Carburants : légère baisse des prix à la pompe au Maroc

Depuis le vendredi 16 mai, les prix à la pompe du gasoil et de l’essence ont légèrement reculé au Maroc, avec une baisse modeste de 10 centimes par litre.

Selon une source au sein de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service (FNPCGS), ce changement reste limité. À Casablanca, les stations Afriquia et Vivo Energy affichent désormais le gasoil à 10,45 dirhams le litre et l’essence à 12,53 dirhams. D’autres distributeurs, tels que Petromin et Winxo, n’ont pas encore actualisé leurs prix. En dehors de la métropole, les tarifs varient à la hausse en fonction des frais de transport et des opérateurs.

Cette baisse intervient alors que les prix du pétrole poursuivent leur chute sur le marché international. Depuis janvier, le baril a perdu 14 % de sa valeur, et près de 47 % comparé à son niveau le plus élevé atteint en mai 2022. Malgré cette tendance favorable, les ajustements à la pompe restent limités, ce qui alimente un sentiment d’insatisfaction chez les automobilistes, en attente de baisses plus significatives.