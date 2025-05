Crédit du Maroc : des résultats en nette progression portés par une dynamique soutenue

Le Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc s’est réuni le 15 mai 2025, sous la présidence de M. Mohamed Hassan Bensalah, pour examiner l’activité de la banque et arrêter les comptes au 31 mars 2025. Il en ressort une performance notable sur l’ensemble des indicateurs, reflétant un développement structuré, une dynamique commerciale constante et une solide gestion des risques.

Une activité commerciale en croissance

Hausse des crédits : +6,6 %

Les encours des crédits ont progressé de 6,6 % sur un an pour atteindre 56,7 milliards de dirhams (MDH) à fin mars 2025. Cette croissance est portée à la fois par les crédits aux ménages, en hausse de 4,5 % à 21,5 MMDH, et par les crédits aux entreprises, qui affichent une progression de 9,1 % à 34,2 MMDH.

Les crédits à la consommation ont enregistré une hausse significative de 10,9 %, tandis que les crédits à l’habitat ont crû de 3 %. Côté entreprises, les segments les plus dynamiques sont le crédit-bail (+59,9 %), la promotion immobilière (+27,2 %) et l’équipement (+26,4 %).

Croissance des ressources : +7,6 %

Les ressources du bilan se sont élevées à 57,1 MMDH, en hausse annuelle de 7,6 %, tirées principalement par les dépôts à vue (+8,3 % à 40,2 MMDH) et les dépôts à terme (+43,3 % à 5,9 MMDH). Les ressources d’épargne sont restées stables à 10,1 MMDH.

Solide performance financière

Produit net bancaire en hausse : +12,6 %

Le produit net bancaire (PNB) consolidé s’établit à 890 MDH, en progression de 12,6 % par rapport au premier trimestre 2024.

La marge nette d’intérêt s’inscrit à 655 MDH (+12,5 %), soutenue par la croissance de l’activité. La marge sur commissions progresse de 1,8 % à 133 MDH, grâce notamment à la banque transactionnelle, au commerce extérieur et au cash-management.

Les opérations de marché ont également connu une évolution favorable (+25,8 %, à 127 MDH). Les filiales de la banque ont, de leur côté, contribué à hauteur de 70 MDH au PNB, en hausse de 19,8 %.

Résultat brut d’exploitation : +19,6 %

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 478 MDH, en progression de 19,6 %, tiré par la croissance du PNB et la maîtrise des charges d’exploitation. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré de 3,14 points pour s’établir à 46,3 %.

Les investissements engagés sur le trimestre atteignent 76 MDH.

Maîtrise des risques et amélioration du résultat net

Coût du risque en baisse : –4,4 %

Le coût du risque consolidé recule de 4,4 % pour s’établir à 62 MDH. Les créances en souffrance sont en baisse de 1,6 %, à 4,04 MMDH. Le taux de créances douteuses s’établit à 7,1 %, en amélioration de 59 points de base, avec un taux de couverture atteignant 85,5 %.

Résultat net part du groupe en forte hausse : +24,5 %

Le résultat net part du groupe s’élève à 198 MDH, en progression de 24,5 %, grâce à une activité commerciale soutenue, une gestion rigoureuse des risques et une bonne maîtrise des charges.

Renforcement de la gouvernance

Nouveau membre au Directoire

Le Conseil de Surveillance a pris acte de la démission de M. Saïd Jabrani, membre du Directoire en charge de la Banque Commerciale, nommé Directeur Général de la Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le Conseil lui a exprimé ses vifs remerciements et ses félicitations.

Sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, M. Moncef Alaoui a été nommé nouveau membre du Directoire, en charge du périmètre Retail et PME, sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib. Titulaire d’un Master en management bancaire de l’ESSEC et fort de 25 ans d’expérience, M. Alaoui a rejoint Crédit du Maroc en mars 2023.

Nomination au Conseil de Surveillance

Le Conseil a également coopté M. Mohammed Ali Ababou en tant que membre, sous réserve de l’aval de Bank Al-Maghrib. Diplômé de HEC et docteur en gestion, M. Ababou dispose d’une solide carrière dans le secteur bancaire et siège dans plusieurs conseils d’administration d’institutions de renom.