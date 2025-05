Comediablanca 2025 avance ses dates

Prévu initialement les 30 et 31 mai 2025 au Complexe Mohammed V, Comediablanca, le festival du rire de Casablanca, avancera finalement ses dates aux 29 et 30 mai. Le 29 mai sera dédié au gala arabophone, tandis que le 30 mai accueillera le gala francophone. Ce changement de dates n’altère en rien notre promesse : rire, partage et célébration au cœur de Casablanca.

Ce changement de dates fait suite à l’annonce d’un match majeur du Wydad Athletic Club prévu le 31 mai à proximité du festival.

Afin d’éviter toute pression logistique et sécuritaire liée à la cohabitation de ces deux grands événements populaires, et par respect pour les équipes mobilisées – qu’elles soient artistiques, sportives, techniques ou sécuritaires – nous avons pris la décision d’avancer Comediablanca d’une journée.

Cette démarche responsable vise à garantir les meilleures conditions pour que chacun puisse vivre pleinement ces rendez-vous uniques.